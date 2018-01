Le député Issawi Fredj contre l’inivitation d’Amir Benayoun à l’ONU!

Les chanteurs israéliens David Deor et Amir Benayoun ont été invités par l’ONU pour interpréter un chant émouvant lors de la cérémonie de la Journée internationale pour la mémoire de la Shoah qui aura lieu le 27 janvier. Il s’agit du chant « Le dernier qui reste » écrit par Moshé Klughaft et mis en musique par Amir Benayoun. Ce dernier avait déjà interprété ce chant à Auschwitz et avait fait très fort impression. Ce chant très émouvant décrit les sentiments du dernier témoin vivant de l’Horreur et qui veut encore « raconter » pour les générations suivantes.

Mais même ce sujet tragique n’empêche pas des individus malveillants d’en faire un sujet de polémique. Le député Issawi Fredj, du parti d’extrême gauche Meretz, ne veut pas qu’Amir Benayoun chante à l’ONU. Il a écrit une lettre au secrétaire-général Antonio Gutteres afin qu’il annule l’invitation faite à Amir Benayoun « qui utilise son talent et son prestige pour répandre la haine et le racisme » (sic).

Interviewé sur la chaîne Aroutz 20, le chanteur a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre la peine de répondre à ce genre de propos mais a révélé qu’Issawi Fredj n’est de loin pas le seul qui a appelé l’ONU à annuler son invitation.

Photos Tomer Neuberg / Flash 90