Le député Eitan Broshi met en exergue l’intolérance de son propre camp

Le député travailliste Eitan Broshi (Camp Sioniste) ne cache pas qu’il est partisan du « testament politique » d’Itshak Rabin et qu’il est en faveur de la solution des deux Etats. Mais il est outré par les réactions de nombreux responsables de son propre camp qui ruent dans les brancards parce que plusieurs personnalités de droite ont été invitées à parler samedi lors du rassemblement annuel en mémoire d’Isthak Rabin sur la place qui porte son nom. Parmi elles Esther Brot, habitante d’Ofra, expulsée de sa maison et Oded Revivi, maire d’Efrat.

« Il est pour le moins étrange que ceux qui sont prêts à parler à nos pires ennemis refusent d’entendre le discours du maire d’Efrat! », s’étonne avec raison le député. Eitan Broshi estime qu’il faut certes parler de l’assassinat et de l’incitation qui l’a précédé mais que le temps est venu de refermer les plaies de la société israélienne.

Sur le plan politique, Eitan Broshi reste cependant intransigeant et soutient que si le dialogue entre les camps politiques en Israël est nécessaire c’est « pour arriver ensemble aux décisions cruciales et nécessaires pour l’avenir de l’Etat d’Israël ». Malgré le fiasco monstrueux des accords d’Oslo, il pense toujours que la voie empruntée par Itshak Rabin était « juste, sage et gage de force » et qu’il est nécessaire d’arriver à un compromis territorial avec les Arabes palestiniens.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90