Un député arabe dans la commission des Affaires étrangères et de la Défense?

La démission de Zehava Gal-On de la Knesset ne laisse pas uniquement vacant sa place dans l’hémicycle mais également celle qu’elle occupait dans diverses commissions, dont la très sensible commission des Affaires étrangères et de la Défense. C’est là que se discutent des questions cruciales, parfois ultra-confidentielles, touchant à la sécurité de l’Etat ou à la diplomatie secrète.

Depuis la création de l’Etat d’Israël, et pour des raisons qu’il est superflu d’expliquer, jamais un député arabe n’a fait partie de cette commission. Or cela risque de changer! En effet, le nom qui circule le plus dans les discussions internes pour remplacer Zehava Gal-On dans cette commission, est celui d’Issawi Fredj, actuel n°3 de la liste Meretz.

Interrogé sur cette éventualité, l’intéressé a confirmé qu’il est candidat et déclaré que s’il est choisi, « il ne se considérera pas comme un Arabe membre de cette commission mais comme un membre de Meretz qui continuera à dire la vérité sur les droits de l’homme dans les territoires et dans l’Etat d’Israël »…

Réagissant avec ironie sur ce qui pourrait être une décision très lourde de conséquences, le député Oren Hazan a écrit sur son compte twitter: « Bonne chance au député Issawi Fredj avec son entrée à la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Je suis convaincu qu’il saura faire un ‘usage intelligent’ des secrets d’Etat desquels il sera mis au courant… ».

Si Issawi Fredj entre effectivement dans cette commission, il restera à souhaiter que nous le regrettions un jour amèrement, car l’expérience a toujours montré que chez les représentants politiques arabes, les intérets arabes palestiniens passent toujours avant ceux de l’Etat d’Israël.

Pour remplacer Zehava Gal-On dans la commission des Finances, c’est Ilan Gilon qui est pressenti.

