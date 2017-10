Un député arabe à la fête de libération d’un terroriste

Sans aucune honte, le député Abd El-Hakim Hadj Yahia (Liste arabe unifiée) a participé aux festivités qui ont suivi la libération du membre du Hamas Muhamad Kalef, après douze ans de prison pour complicité à entreprise terroriste. Profitant de sa citoyenneté israélienne, il avait acheté et fourni des armes et du matériel de fabrication d’explosifs à des terroristes du Hamas en vue d’attentats anti-israéliens.

Le député a justifié son acte en indiquant que l’ancien détenu avait « payé sa dette à la société » (!!), omettant le fait que sa présence équivaut à un soutien public au terrorisme. Le député ne s’est pas contenté d’être présent, il a tenu à se faire photographier en donnant une chaleureuse accolade au terroriste libéré avant de publier ces photos sur Facebook.

« Je ne sais même pas ce qu’il a fait ni ce pourquoi il a été mis en prison. Je ne suis pas prêt à être un juge qui le condamnera après qu’il ait payé sa dette », a encore eu le culot de dire le député.

Les réactions ont été très vigoureuses. Le ministre de la Communication Ayoub Kara (Likoud) a déclaré: « Il faut une fois pour toutes expulser les complices des terroristes qui siègent à la Knesset. Ce qu’a fait Abd El-Hakim Hadj Yahia est une véritable provocation envers les institutions du pays. Il faut faire des lois contre le terrorisme et ceux qui le soutiennent afin d’adapter le droit à ce genre de situation qui règne au Proche-Orient ».

La députée Nava Boker (Likoud) a elle-aussi appelé à l’exclusion de ce député: « Jusqu’à quand le contribuable israélien va-t-il devoir payer pour les salaires de ceux qui soutiennent le terrorisme au sein de la Knesset?? Une fois c’est Bassel Ghattas qui fournit des téléphones portables à des détenus du Hamas en prison, une autre fois c’est Ahmad Tibi et Hanin Zoabi qui incitent contre les soldats de Tsahal et l’Etat d’Israël, et cette fois-ci, c’est Abd El-Hakim Hadj Yahia qui festoie avec un terroriste libéré de prison! » La députée s’est en également pris au système judiciaire israélien qui sabote toute tentative d’écarter les élus qui apportent leur soutien aux terroristes.

Photo Facebook