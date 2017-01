Les dépouilles de terroristes du Hamas ne seront pas restituées

Le cabinet politico-sécuritaire réuni dimanche à discuté de la question de la restitution des dépouilles de terroristes tués avant, pendant ou après un attentat. Les ministres ont considéré qu’il fallait établir une différence entre les terroristes du Fatah ou Arabes israéliens et ceux du Hamas, puisque le Hamas détient les dépouilles des soldats Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d ainsi que deux civils israéliens vivants. Les terroristes du Hamas seront enterrés en Israël et serviront un jour de monnaie d’échange. Le gouvernement refuse (pour l’instant) de libérer des terroristes vivants contre des dépouilles de soldats et entend exercer des pressions sur l’organisation terroriste.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90