Dépasser le chacun pour soi: Ahdout ve hessed balev

C’est sur le terrain que l’on voit la vraie valeur de la population de notre pays. Si un adjectif la qualifie bien c’est la solidarité. Notre peuple est tout sauf indifférent au sort de son prochain.

Preuve en est le nombre d’associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Dans ce domaine, les olim de France se distinguent particulièrement.

LPH, toujours à l’affût des belles initiatives venant de notre communauté, vous présente l’association Ahdout ve Hessed balev, à Ashdod, créée et dirigée par Carine Chemouni.

Repas chauds et sandwichs

L’association Ahdout ve Hessed balev agit depuis deux ans à travers la ville d’Ashdod. Ses 80 bénévoles environ, dont 60 sont francophones et une vingtaine israéliens de naissance, sillonnent la ville, quotidiennement, pour distribuer repas chauds et sandwichs aux familles dans le besoin.

Carine nous raconte: »Ce sont des assistantes sociales qui nous contactent et qui nous demandent de nous occuper de certaines familles. Nous nous rendons tous les soirs à leur domicile pour leur livrer le dîner, qu’il n’aurait pas les moyens de manger sinon. Nous servons environ 120 familles par semaine! »

A cela s’ajoute une nouvelle opération: les sandwichs. »De nombreux enfants n’ont pas de sandwich pour le goûter de l’école », déplore Carine, »une fois encore nous sommes orientés par les services sociaux pour livrer dans les établissements scolaires, le sandwich quotidien pour ces enfants ». Ahdout ve Hessed balev travaille avec une dizaine d’établissements scolaires, du gan jusqu’au lycée.

»Nous varions chaque jour le sandwich: houmous, chocolat, fromage et nous l’accompagnons d’un fruit ». Il faut tirer notre chapeau aux bénévoles de l’association qui se relaient chaque soir pour préparer ces en-cas. »Nos bénévoles sont surtout des femmes », avoue Carine en ajoutant avec admiration: »elles courent littéralement après la mitsva! Ce sont des femmes qui travaillent, des mères de famille, qui n’hésitent pas à prendre de leur temps pour que ces enfants aient de quoi manger et étudient dans des conditions optimales ».

Une soupe pour l’hiver

Toujours animées par cette volonté d’offrir au plus grand nombre, Carine et les bénévoles de l’association ont mis en place, depuis quelques semaines, une opération soupe.

»Nous avons repéré un quartier d’Ashdod dans lequel vivent beaucoup de personnes démunies. Ce sont des gens très pauvres, qui parfois n’osent pas aller vers les services sociaux, avec beaucoup de familles monoparentales notamment. Nous avons décidé d’aller vers eux ».

Une équipe de cinq bénévoles par soir, se rend sur place avec de grandes marmites de soupe, préparées grâce aux ingrédients que l’association parvient à acquérir. »La première semaine, nous avons servi 70 portions, puis ce chiffre a augmenté jusqu’à 200 récemment. Nous leur donnons un bol de soupe, un morceau de pain et un grand sourire et cet instant se transforme en un grand moment de partage! Nous espérons pouvoir tenir le rythme voire l’augmenter, mais nous manquons de matières premières (légumes) et de vaisselle à jeter ».

Carine conclut en nous disant que ces actions lui donnent, ainsi qu’à tous les bénévoles, beaucoup de force: »C’est le pur hessed: celui de faire plaisir à l’autre ».

Pour aller plus loin:

Carine: 054-8382235

FaceBook: Ahdout ve Hessed Balev

Guitel Ben-Ishay