Démission d’Itshak Molkho, émissaire spécial du Premier ministre

L’émissaire diplomatique spécial du Premier ministre et l’homme de tous les secrets, Itshak Molkho, lui a fait part de sa démission qui prendra effet à la fin du mois de février 2018. Il aura été au service de Binyamin Netanyahou depuis son premier mandat. L’avocat avait demandé à plusieurs reprises d’être libéré de ses fonctions mais avait remis sa décision sur demande du Premier ministre.

Il faut préciser que la Cour suprême a été saisie à son sujet pour « conflit d’intérêt », en tant qu’associé de l’avocat David Shimran qui est sous le coup d’une enquête dans le dossier 3000 concernant l’acquisition de sous-marins allemands.

Me Itshak Molkho a été au service du Premier ministre Binyamin Netanyahou durant son premier mandat (1996-1999) dans des missions et des négociations souvent délicates et il avait accepté de reprendre du service dès 2009, avec le retour de Binyamin Netanyahou à la tête du gouvernement.

Il faut souligner qu’il a effectué toutes ces missions à titre bénévole.

Le Premier ministre lui a dit: « Cette fois-ci, contre mon gré mais face à votre détermination, j’ai décidé d’accepter votre demande de démission. Je vou remercie cependant d’avoir accepté de la repousser à la fin février afin de me laisser le temps de vous trouver un successeur digne pour ce poste délicat mais indispensable. Je ne puis évidemment rendre publiques les missions diplomatiques senseibles et importantes que vous avez effectuées, mais vous les avez assurées avec professionnalisme, expérience et profonde connaissance de tous les enjeux. Lorsque viendra la jour où vos états de service pourront être révélés, les citoyens d’Israël seront impressionnés par votre contribution. Ce n’est pas par hasard que les ministres du gouvernement et moi-même vous vouons une profonde estime. De nombreux dirigeants de ce monde ont dressé votre éloge et se sont sentis en confiance de par votre discrétion. Comme votre père avant vous, vous avez toujours agi pour le bien de l’Etat d’Israël, avec un sentiment de service national ».

Photo Michal Fattal / Flash 90