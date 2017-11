Démission Al-Hariri: Binyamin Netanyahou appelle au réveil de la communauté internationale

En Israël on suit avec inquiétude ce qui se passe au Liban avec la démission du Premier ministre Saad Al-Harari qui a accusé l’Iran et le Hezbollah de déstabiliser le Liban. Depuis Londres, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé un appel à la communauté internationale: « Cette démission n’annonce rien de bon pour le Liban. Elle doit constituer une sonnette d’alarme pour la communauté internationale pour qu’elle prenne des mesures fortes contre l’agressivité iranienne qui tente de transformer la Syrie en Liban n°2″. Le chef du gouvernement israélien a prévenu que l’attitude de l’Iran et du Hezbollah ne menace pas uniquement Israël mais tout le Moyen-Orient. La communauté internationale doit s’unir maintenant et se dresser contre l’hégémonie et l’agressivité iraniennes ».

Photo Haïm Zach/Flash 90