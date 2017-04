Les démineurs Israéliens vont se former avec les meilleurs mondiaux, les Cambodgiens….

Selon l’agence de presse Xinhua, le Cambodge va envoyer pour la première fois un contingent de 23 démineurs et seront accompagnés de 12 chiens renifleurs…..Détails…….

Le but de cette visite, initié par les autorités Israéliennes et qui durera quatre mois, est de travailler avec des Cambodgiens, qui sont devenu des experts dans ce domaine.

Ainsi, les Israéliens et Cambodgiens pourront échanger leurs experiences en matière de déminage.

Il faut dire que le Cambodge est le pays le plus miné au monde.

Au Cambodge, depuis 1992, près de 1 million de mines ont été retirées d’une zone d’environ 500 kilomètres carrés.

Cela a permis au Cambodge d’acquérir une solide expérience, les démineurs Cambodgiens sont devenus des experts, ils ont d’aillleur exporté leur savoir faire au Soudan ou encore en Angola.

Rappelons que de nombreuses mines sont présentes en Israël notamment sur le plateau du Golan (photo ci-dessus) ou encore le long de la frontière avec l’Egypte, aux environs de Eilat….

Source Koide9enisrael