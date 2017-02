Exigence incongrue du Hamas!

Le Hamas a prévenu Israël au cas où trente de ses terroristes détenus étaient maltraités! Les services pénitentiaires israéliens ont en effet transféré vers un lieu inconnu trente terroristes du Hamas de la prison de Nafha après que deux gardiens aient été attaqués mercredi au tournevis dans deux centres pénitentiaires différents. Les deux gardiens ont été légèrement blessés.

Les services pénitentiaires ont souligné que deplus en plus d’agressions ont eu lieu de la part de terroristes emprisonnés, ce qui provoque une déstabilisation dans les prisons.

Pour le Hamas « Israël portera l’entière responsabilité de ce qui pourrait arriver à ces trente détenus ».

Cet avertissement du Hamas est non seulement incongru mais extrêmement culoté. Ce même jour, l’un de ses portes-paroles a répété qu’aucune information ne sera communiquée à Israël quant au sort des quatre Israéliens – deux soldats morts et deux civils vivants – avant qu’Israël n’accède à ses exigences: la libération de tous les terroristes relâchés lors de la transaction Shalit et qui avaient été remis en prison après l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents israéliens.

C’est la condition émise par le Hamas pour commencer des pourparlers indirects!

Photo Aroutz 7 / Flash 90