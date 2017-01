Demande: contrôler qui finance le mouvement « Officiers pour la sécurité d’Israël »

L’organisation Lavi s’est adressé à l’Office des Sociétés et Associations afin d’obliger le mouvement de gauche « Officiers pour la Sécurité d’Israël » de rendre public son financement. La campagne massive, bruyante et virulente lancée ces jours-ci par ce mouvement qui réapparaît de manière récurrente mérite que la population sache qui est derrière ce groupe d’anciens généraux et de responsables sécuritaires qui sous couvert de souci pour la sécurité d’Israël combattent le gouvernement Netanyahou tt prétendent lui faire la leçon sur ce que sont les intérêts du pays.

Depuis que ce mouvement est né, en 2014, il n’a en effet jamais produit de rapport financier indiquant quelles sont ses sources de financement comme l’exige l’article 36 de la loi sur les associations. L’organisation Lavi souligne que ce genre de campagne qui utilise notamment des affiches géantes postées sur les grands axes routiers et à des carrefours ainsi que la diffusion de clips télévisés coûtent très chers.

Le mouvement des officiers a répondu de manière laconique: « Tous les dons proviennent de personnes privées, israéliennes et étangères, qui aiment Israël et désirent son bien ». Dans le cadre de ce « bien » que désire tant ce mouvement, il y avait par exemple l’accord avec l’Iran qu’il a soutenu en accusant Binyamin Netanyaou de « semer la peur dans la population »…

Photo Miriam Alster / Flash 90