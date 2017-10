Une délégation de l’Autorité Palestinienne à Gaza

Dans le cadre d’une nouvelle tentative de « réconciliation nationale » entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas, une délégation de l’Autorité Palestinienne s’est rendue lundi à Gaza sous la conduite du chef de cabinet Rami Hamdallah. La délégation a notamment été reçue par le chef du Hamas Ismaïl Haynieh et le chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar. Ce dernier avait annoncé il y a deux semaines qu’il était prêt à remettre une partie du contrôle du territoire à l’AP en échange de la tenue d’élections présidentielles et législatives. La direction du Hamas espère que cette visite sera suivie de la levée des lourdes restrictions économiques imposées par Mahmoud Abbas aux habitants de la bande de Gaza.

Cela faisait deux ans qu’aucun représentant de l’AP ne s’était rendu officiellement dans la bande de Gaza.

La « réconciliation » entre Fatah et Hamas est un sujet qui revient régulièrement sur la table entre les deux organisations qui jouent au chat et à la souris. L’an passé, des élections présidentielles, législatives ez municipales étaient prévues mais Mahmoud Abbas les avait annulées au dernier moment, de peur que le Hamas obtienne une nette victoire.

Photo Illustration