Une délégation de la Knesset au mémorial de la Shoah de Berlin

Une délégation de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset a effectué cette semaine un voyage en Allemagne. Au cours de son séjour, elle a visité notamment le mémorial de la Shoah à Berlin. Le président de la commission, le député Likoud Avi Dichter, a été alors invité à allumer une bougie en souvenir des six millions de Juifs massacrés par les Nazis. Après la visite, il a décrit ses impressions sur sa page Facebook, rappelant notamment qu’il avait aussi déposé une gerbe de fleurs : « Je voyais devant mes yeux défiler les membres de ma famille, et parmi eux, mon grand-père Avraham Moshé dont je porte le nom, qui ont été assassinés pendant la Shoah ».