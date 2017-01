Défis d’Israël: le Hezbollah au premier rang

L’Institut de recherche de la Sécurité nationale (INSS), dirigé par Amos Yadlin a publié son rapport pour 2017 et a notamment établi un classement des menaces auxquelles l’Etat d’Israël devra faire face. Cette fois-ci, le Hezbollah passe devant l’Iran comme menace principale et potentielle, contrairement à l’an passé où l’organisation terroriste chiite semblait affaiblie à cause de son implication en Syrie.

Mais durant l’année 2016, Tsahal et les experts militaires ont constaté que malgré ses nombreuses pertes, le Hezbollah réussit à se maintenir et même à agrandir de manière significative son arsenal militaire au Liban. Selon l’INSS, les responsables de l’armement au Hezbollah ont depuis longtemps cessé d’évaluer le nombre de missiles en leur possession mais le classent en fonction de leur portée et de la qualité de leur précision, ce qui est très inquiétant.

L’INSS rappelle que le Hezbollah possède aujourd’hui des missiles capables d’atteindre n’importe quel point en Israël et un armement capable de poser de sérieux problèmes tant à l’armée de l’air qu’à la marine ou même aux forces terrestres. On estime aussi que la guerre en Syrie à certes réduit le nombre de combattants du Hezbollah mais a simultanément entraîné et aguerri ceux qui reviendront des combats.

Mais Tsahal a déjà prévenu à plusieurs reprises: en cas de nouvelle confrontation avec le Hezbollah, Israël ne prendra pas de gants et de nombreux libanais périront et des infrastructures nationales seront détruites, car l’Etat juif ne pourra se pemettre un conflit dans la durée avec une organisation disposant d’un tel arsenal.

Dans une interview au site américain Defense News, un officier supérieur de Tsahal, qui a gardé l’anonymat a prévenu lundi que Tsahal avait déjà des plans d’attaque préventive contre le Hezbollah en cas de besoin.

