Quelle est la définition du “soldat israélien” d’après l’Autorité Palestinienne?

Acoustiquement, le terme “rhétorique” ressemble au mot “retors”. C’est particulièrement vrai pour ce qui est de la sémantique employée par l’OLP et l’Autorité Palestinienne depuis des décennies. Lorsque des responsables de ces organisations terroristes déclarent en anglais à des oreilles occidentales agréablement surprises qu’ils sont opposées à “la mort d’innocents” ils précisent ensuite en langue arabe que les “occupants sionistes” ne sont jamais considérés comme des innocents. Et lorsqu’ils affirment qu’ils “ne visent que des soldats”, ils précisent ensuite que même les enfants qui vivent dans les localités juives sont des soldats ou le seront un jour, ce qui justifie qu’on les tue.

Un nouvel exemple en a été donné dimanche par l’agence officielle de l’AP, “Wafa” qui a marqué le “jour anniversaire” de la mort de la “combattante Dalal Al-Mughrabi”. Dans un long article, l’agence de presse retrace la vie de cette “héroïne” aux yeux des Arabes palestiniens, son combat contre Israël et les circonstances de sa mort.

Cette femme avait été choisie pour diriger un commando de dix terroristes qui devait commettre un attentat de grande envergure. Le 11 mars 1978, le commando avait atteint les plages israéliennes par la mer avant de prendre en otage un autobus sur la route du littoral. C’est la raison pour laquelle cet attentat qui a marqué tous les esprits est encore connu en Israël comme “l’attentat de la route du littoral”.

Cet attentat perpétré en plusieurs étapes avait fait au total trente-cinq morts israéliens, dont douze enfants, et plus de soixante-dix blessés. Mais l’agence Wafa a tout de même trouvé le moyen d’écrire que “Dalal Al-Mughrabi a fait sauter le bus après avoir été encerclée par des tanks et des avions” (ce qui est complètement faux) “ce qui a provoqué la mort de nombreux soldats israéliens”! Les passagers du bus étaient des employés de la compagnie Egged et leurs familles qui revenaient d’une excursion. Et les automobilistes fauchés par les rafales de mitraillettes étaient également tous des civils.

C’est ainsi que l’on glorifie les terroristes et que l’on justifie leurs “hauts-faits” face à la jeunesse arabe. palestinienne.

