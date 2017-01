Défense: essais concluants du système ‘Baguette magique »

Le ministère de la Défense a annoncé que des essais concluants avaient été effectués sur la dernière verison du système de défense anti-missiles Sharvit Ha-kessamim (Baguette magique). Il s’agit d’un bouclier de défense contre les missiles de courte et moyenne pesant parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilos. Les essais ont été effectués en Israël conjointement par le département H’oma dépendant du ministère de la Défense, la compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd ainsi que le Missile Defense Agency (MDA) américain.

Le ministère de la Défense a précisé que les essais avaient porté sur des sénarios représentant les différents défis auxquels devra faire face Israël dans les années qui viennent. Des cibles ont été envoyées dans les cieux, les radars du système Sharvit Ha-kessamim les ont rapidement repérées, ont tranmis toutes les données en temps reél au centre opérationnel de tir qui a actionné avec les missiles anti-missiles.

Le système Sharvit Ha-kessamim constitue un complément aux missiles Hetz 2 et Hetz 3 ainsi qu’au système Dôme de Fer. La livraison à l’armée de l’air des différentes parties du système avait été achevée en mars 2016.

Sharvit Ha-kessamim est considéré aujourd’hui comme le système le plus perfectionné et le plus efficace au monde dans le domaine des boucliers anti-missiles.

