Défense: constat historique entre IAI et l’armée indienne

Les industries aéronautiques israélien (Israeli Aircraft Industries – IAI) ont annoncé la conclusion d’un accord d’envergure historique avec l’armée indienne. Le montant de la transaction s’élève à 2 milliards de dollars. Il s’agit du plus grand contrat jamais signé par IAI.

Ce contrat porte sur la livraison par Israël de systèmes de DCA de type MRSAM à l’armée de terre indienne (1,6 milliards de dollars) ainsi que de systèmes de défense anti-aérienne de type LRSAM qui équiperont le futur et premier porte-avion détenu par la marine indienne.

Les systèmes MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) et LRSAM (Long Range Surface to Air Missile) sont équipés de missiles antimissiles Baraq 8 produits par les IAI en coopération avec les industries Rafael Ltd.

Photo Israel Aircraft Industries