Défense: commandes records pour Elbit Systems Ltd

La situation internationale et notamment l’extension du terrorisme islamique a fait grimper en flèche les besoins de nombreux pays en matériels et systèmes de défense de toutes sortes. Dans ce domaine aussi, Israël est à la pointe pour des raisons évidentes. De nombreuses compagnies israéliennes sont aujourd’hui très recherchées sur les marchés mondiaux et sont le centre d’intérêt des salons de l’armement à travers le monde. C’est le cas notamment pour Elbit Systems Ltd, l’un des fleurons de l’industrie militaire de l’Etat juif.

Betzalel Machlis, Pdg de la compagnie a révélé qu’Elbit Systems Ltd avait remporté des appels d’offres très importants rien qu’au troisième trimestre 2017, et en date du 30 septembre, les commandes ont atteint un record de plus de 7,6 milliards de dollars, soit 800 millions de dollars de plus qu’au 30 septembre 2016. Sur ce montant gigantesque, 73% proviennent de commandes de pays étrangers.

Les recettes de la compagnie ont atteint 800,7 millions de dollars (256,3 millions de bénéfices) pour les mois de juillet-aôut-septembre soit près de 20 millions de dollars de plus que la même période l’an passé.

Autre signe qui indique les besoins actuels dans ce domaine, les dépenses en Recherche et Développement (R&D) ont été de 67,1 millions de dollars pour ce troisième trimestre, contre 65,6 millions de dollars pour cette même période en 2016.

La compagnie Elbit Systems Ltd, fondée en 1967, propose de très nombreux produits de haute fiabilité tels que drones, casques de pilotage intelligents, systèmes de protection cybernétique, électro-optiques, de surveillance et de reconnaissance, d’entraînements et simulations, de guidage électronique, de communication etc.

