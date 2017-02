Decouvrez la magnifique histoire de Eva Zifkina, soldate isolée de Tsahal….

Eva Zifkina a 21 ans. Elle est née en Ukraine dans une famille chrétienne mais a découvert qu’elle était la petite-fille de survivants juifs de l’Holocauste et par consequent, elle a fait un voyage de découverte de soi qui l’a amené à immigrer en Israël et à s’enrôler dans l’armée comme soldate isolée….Détails…….

Ses parents ont compris la demarche de Eva mais ils ont préféré continuer de vivre en tant que chrétiens.

Eva se prépare à passer par un cours de conversion au judaïsme halakhique dans l’armée.

En attendant, elle a participé jeudi au « Yom Siddurim » avec 1.500 autres soldats isolés, tous présents dans le pays (en provenance du monde entier) pour effectuer leur service militaire dans l’armée israélienne.

Le « Yom Siddurim » (« le jour des commissions ») s’est déroulé au Beit Hachayal de Tel Aviv.

L’événement a été organisé par Nefesh B’Nefesh et les Amis de l’IDF (FIDF) aux États-Unis et au Panama, en collaboration avec la Direction le service des ressources humaine de l’armée israélienne.

Nefesh B’Nefesh explique que les Yom Siddurim sont » des jours alloués aux soldats isolés pour qu’ils quittent leurs bases et prennent soin de leurs affaires personnelles, aller à la banque, obtenir de nouvelles lunettes, valider leur permis de conduire….. ».

De plus, des représentants des ministères et des autorités, des institutions universitaires, des organismes financiers et autres viennent leurs fournir des informations, des conseils et les aident à régler des questions personnelles que les soldats sont incapables de gérer depuis leurs bases.

Eva a déclaré : » Je tiens absolument à me familiariser avec le judaïsme parce qu’il est une partie de moi et il est important pour moi « .

Son histoire a commencé dans la ville de Kharkiv en Ukraine orientale, où elle est née.

Son grand-père, Fyodor Zidkin, a surpris son fils et sa belle-fille lorsqu’il leur a annoncé qu’il était juif.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, quand il n’avait que 12 ans, il s’est fait passer pour un musulman plutôt que chrétien en raison de sa circoncision. C’est comme cela qu’il a survécu à la guerre alors que le reste de sa famille a péri, il a ensuite choisi de poursuivre sa vie en tant que chrétien.

Il a refusé de révéler son identité juive et peu après sa révélation, il est mort. Les parents d’Eva ont décidé de poursuivre leur vie en tant que chrétiens mais ils voulaient que leur jeune fille connaîsse la tradition juive, ils l’ont alors envoyée dans une école juive.

Eva raconte : » J’ai terminé le lycée à 16 ans et j’ai commencé à étudier la pharmacie à l’université. Durant mon temps libre, j’ai essayé de trouver des informations sur mes racines juives. J’ai contacté des amis et des gens qui ont travaillé avec mon grand-père mais je n’ai pas réussi à obtenir des informations. Après un an, j’ai arrêté mes études car je voulais me concentrer sur mes recherches et immigrer en Israël.

De nouveaux problèmes se sont alors présentés. On m’a dit que parce que je n’avait pas la preuve que mon grand-père était juif, le seul moyen d’immigrer en Israël était de cse onvertir alors j’ai commencé un cours de conversion. Plus tard, j’ai retrouvé le certificat de mariage de mon grand-père, prouvant que mes grands parents se sont mariés dans une synagogue.

Ce fut la preuve que mon grand-père et que ma grand-mère étaient juifs, j’ai alors pu être admissible à immigrer en Israël.

Je vis maintenant dans un Etat juif et il est important pour moi de me connecter au judaïsme « .

Même si ses parents et sa sœur ont choisi de vivre leur vie en Ukraine, Zifkina a immigré en Israël avec le programme « Tzabar Garin ».

Zifkina a alors attéri dans un centre d’intégration pour immigrants à Raanana avec d’autres soldats isolés.

Eva a ajouté : » Même si j’ai réussi à immigrer en Israël, selon la halakha, je ne suis pas juive, or, il est très important pour moi de passer par le processus de conversion après avoir découvert qu’il y a un cours qui facilite la conversion pendant le service militaire « .

Source Koide9enisrael