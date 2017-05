Découvrez en image Juniper Falcon, l’entrainement aérien israélo-américain….

Du 7 au 18 mai, les bases aériennes de Nevatim et d’Ovda, en Israël, ont accueilli la nouvelle édition de l’exercice Juniper Falcon. Il regroupe des forces aériennes israéliennes et américaines. Deux C130J Super Hercules américains, stationnés sur la base aérienne de l’USAF à Ramstein (Allemagne), ont été mobilisés pour cet exercice…….Détails et vidéo……..

Ils ont rejoint la BA de Nevatim accompagnés de 80 pilotes, provenant de la 86ème escadre de transport aérien. Douze F-15E ainsi que 262 pilotes ont également été déployés en Israël, depuis la base aérienne de Lakenheath de la Royal Air Force (Royaume-Uni).

Côté israélien, les escadrons « Hammers », « Knights of the Twin Tail » et « Flying Dragon » étaient mobilisés, les deux premiers volant sur F-15 et le dernier sur F-16.

L’objectif de cet entraînement est, comme souvent, de préparer les forces américaines et israéliennes à opérer ensemble et à renforcer leur interopérabilité. Juniper Falcon a mis en scène plusieurs exercices aux scénarios différents. Les pilotes ont du s’entraîner aux vols à basse altitude, au débarquement ainsi qu’au largage de matériels et de personnels.

Cette semaine d’entraînement a également permis aux pilotes américains de se familiariser avec la zone israélienne, ses conditions climatiques et son environnement.

« C’est une grande opportunité pour nous de s’entraîner dans un environnement difficile qui nous demande de nous adapter », rapporte l’US Air Force. Cette différence de milieu d’intervention permet également aux équipes de partager leurs savoir-faire et retours d’expérience, que cela soit en termes de tactique, de largage, de maintenance ou encore d’atterrissage sur zones complexes. L’exercice permet également aux forces israéliennes et américaines de s’entraîner dans un contexte réaliste, prenant en compte la menace terroriste qui anime la région.

L’exercice Juniper Falcon existe depuis 2011. Cet édition a permis aux forces aériennes israéliennes de préparer le prochain exercice Blue Flag.

Source Air & Cosmos et Koide9enisrael