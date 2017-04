Déclaration de Justin Trudeau pour Yom HaShoah :

Le premier ministre Justin Trudeau a fait la déclaration suivante pour souligner Yom HaShoah qui a lieu ce jour:

« Ce soir au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et partout dans le monde se rassembleront pour commémorer la vie des six millions de Juifs qui ont été systématiquement tués par les nazis pendant l’Holocauste.

« Des chandelles commémoratives seront allumées pour rendre hommage aux victimes et aux survivants. Le Kaddish des endeuillés sera récité pour réaffirmer la loyauté du peuple juif à Dieu face à la tragédie.

« Les atrocités perpétrées pendant l’Holocauste ont poussé certains à se demander s’il était encore possible de croire en l’humanité. Yom HaShoah nous enseigne que nous devons garder l’espoir. Afin de rendre hommage aux victimes de l’Holocauste, nous devons reconnaître leur humanité qu’aucun geste humain ne peut effacer.

« Cette année à Auschwitz, ceux qui participent à la Marche des Vivants marcheront en silence pour témoigner de la résilience des survivants de l’Holocauste. En Israël, une nation entière observera un moment de silence au son des sirènes d’alerte aérienne en souvenir des victimes. Ici au Canada, des événements auront lieu à travers le pays pour commémorer ceux qui ont péri et rendre hommage aux survivants ainsi qu’à ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

« Aujourd’hui, j’invite tous les Canadiens à résister contre la résurgence de l’antisémitisme et du racisme, et à lutter contre toutes les formes de haine et de discrimination, quels que soient le moment ou l’endroit où elles se manifestent. C’est notre devoir à tous de donner un sens à ce vœu solennel : « Plus jamais ».

« Au nom du gouvernement du Canada, j’offre nos pensées et nos prières à tous ceux qui observent Yom HaShoah. »

Source. Cabinet du Premier ministre du Canada