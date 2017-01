La déclaration de trop de Moshé Yaalon

L’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon aurait mieux fait de se taire au lieu de commenter comme il l’a fait le verdict dans l’affaire El-Or Azaria.

Dans un message enregistré et diffusé sur sa page Facebook, l’ancien ministre s’en est pris « à des politiciens qui ont trahi leur rôle et exploité le sergent El-Or et sa famille à des fins politiques en pensant engranger quelques mandats suppplémentaires ». Il n’est pas difficile de déceler qu’il visait des hommes politiques tels que Naftali Benett ou Oren Hazan. Moshé Yaalon est allé jusqu’à accuser ces politiciens d’être responsables de la longueur exceptionnelle de ce procès et de la détresse dans laquelle se trouve la famille Azaria depuis le début de la procédure. « J’ai honte de ces hommes politiques », ose-t-il rajouter dans son message.

Dans la suite de son message, Moshé Yaalon a avoué sans le vouloir le fin-fond de sa pensée: « En tant que soldat durant 37 ans, en tant qu’ancien chef d’Etat-major et ministre de la Défense, je lance un appel à toutes celles et ceux qui s’occupent de la sécurité d’Israël de continuer à agir avec détermination face à nos ennemis mais tout en préservant nos valeurs morales. C’est notre singularité comme pays qui veut être un exemple devant les nations. C’est la source de notre force, et c’est notre grandeur… ». Une nouvelle fois, le complexe du « que vont dire les non-juifs » typique de l’esprit juif diasporique.

Le message se termine par une profession de foi politique de celui qui a annoncé vouloir diriger un jour le pays.

Moshé Yaalon est le dernier qui puisse dénoncer les autres politiciens dans cette affaire, car c’est lui, avec son autorité morale de ministre de la Défense, qui était monté à la tribune de la Knesset au lendemain de l’incident de Hevron et qui avait lancé un sévère acte d’accusation contre El-Or Azaria, avant même que la moindre enquête n’ait commencé. C’est sa déclaration – très controversée à l’époque- puis les propos du chef d’Etat-major, qui avaient insufflé l’esprit et la direction vers laquelle devait se dérouler ensuite tout le procès.

