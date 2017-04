Déclaration burlesque du chef de la diplomatie jordanienne

On ne sait pas s’il s’agit d’humour ou de propos sérieux mais le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Ayman Al-Safadi a fait une proposition pour le moins singulière à Israël: « Si Tel-Aviv (!) accepte de se retirer de tous les territoires de Palestine jusqu’aux lignes d’avant le 4 juin 1967 (y compris Jérusalem) la paix sera possible et les Etats arabes assureront la sécurité de l’Etat d’Israël »!!

Le ministre jordanien a tenu ces propos lors d’un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Photo Twitter