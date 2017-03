Décès subit d’une soldate dans une base militaire

Une soldate de Tsahal de 18 ans, Lotem Kordover, de Rishon Letsion, s’est effondrée et est décédée dans la base où elle avait été affectée. Cette triste nouvelle a été annoncée mardi soir. La jeune fille a été trouvée sans connaissance dans sa chambre et a été immédiatement transportée à l’hôpital. Malheureusement, les médecins n’ont pas réussi à la ranimer et ont dû constater son décès. Les circonstances de ce drame n’ont pas encore été clarifiées et une enquête est en cours.