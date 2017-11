Décès du rav Israël Rozen zatsal

Le rav Israël Rozen zatsal, l’une des grandes figure du sionisme-religieux est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 76 ans. Il avait été hospitalisé il y a quelques mois suite à un accident vasculaire cérébral.

Ancien étudiant à la yeshiva Kerem Be-Yavneh, le rav Rozen zatsal avait ensuite étudié l’électronique au Makhon Lev puis à l’Université Bar-Ilan où il avait obtenu un diplôme d’ingénieur. Il avait ensuite embrassé la carrière rabbinique et consacra sa vie à la rencontre entre ces deux mondes. En 1976, il fonda le célèbre « Makhon Tsomet » à Alon Shevout, qu’il dirigea depuis sa création.

Cet institut renommé dans tout le monde juif recherche et trouve des solutions technologiques et techniques aux questions posées par la halakh’a dans de nombreux domaines liés à la vie individuelle ou nationale. Des milliers de réponses aux défis halakhiques actuels apportées aux questions moderne ont été au fur et à mesure consignées dans la série de livres « T’houmin » que le rav Rozen zatsal dirigea aussi. Cet institut est devenu le modèle de l’adaptation de la halakha à la renaissance nationale juive en Erets Israël et vice-versa.

Le rav Rozen zatsal écrivait régulièrement dans le feuillet « Shabbat be-Shabbato » distribué dans les synagogues. Il intervenait également sur des questions politiques ou sociétales et fut une voix écoutée dans le parti Mafdal puis Habayit Hayehoudi où il fut parfois critique. Sur les questions des conversions, il était connu pour être partisan d’un processus facilité et accueillant tout en respectant la halakh’a. En 1995, il avait été sollicité pour créer l’Office national des conversions. Il y a une année, il avait été honoré au Centre de l’Héritage Menahem Begin à l’occasion de son 75e anniversaire ainsi que du quarantenaire de la création de l’Institut Tsomet. Il fut aussi lauréat du Prix de Jérusalem en 2011 pour sa contribution à la société.

Il laisse derrière lui son épouse Shlomit et cinq enfants et petits-enfants. Ses obsèques auront lieu jeudi à 14h00 au cimetière du Goush Etzion.

A l’annonce de son décès. l’Institut Tsomet a publié le communiqué suivant: « L’Institut Tsomet, ses employés, ses rabbins et tous ceux qui ont bénéficié des décisions du rav Rozen zatsal ont la douleur de faire part de sa disparition prématurée. Il fut un homme de vision et d’action qui manifesta un courage dans ses décisions et permit de trouver des solutions créatives pour le bien de nombreuses populations, notamment les personnes âgées et handicapées…. ».

Yikhat Rozen, l’un des fils du rav, a souligné qu’il avait toujours eu comme devise de sanctifier le Nom divin, de rapprocher le matériel du spirituel et les technologies modernes de la Torah.

Le parti Ihoud Ha-Leoumi dont il était l’un des leaders spirituels a souligné son esprit pionnier, sa vision à long terme et son idéal de faire cohabiter harmonieusement la Torah stricte avec les conditions d’un Etat et d’une société modernes.

Au nom du parti Habayit Hayehoudi, la députée Shouli Moualem a déclaré que le rav Israël Rozen zatsal fut « l’exemple par excellence du concept de « Thora de vie » (Torat ‘Haïm).

Depuis l’annonce de son décès, les réactions sont nombreuses dans le monde sionistes-religieux qui perd l’un de ses leaders.

Photo Gershon Ellinson / Flash 90