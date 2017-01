Décès du professeur Tzah’or, historien du sionisme

Le Professeur Zeev Tzah’or, chercheur en histoire du peuple juif et premier président du collège universitaire Sapir, vient de décéder à l’âge de 76 ans. Il était également le secrétaire du premier chef de gouvernement de l’Etat d’Israël David Ben Gourion. Il a publié, au cours de sa carrière, de nombreux ouvrages et des analyses sur l’histoire du sionisme et la lutte pour la création de l’Etat d’Israël. Il sera inhumé mercredi, à 15 heures, au cimetière du Kibboutz Ramat Hakovesh