Décès du musicien Méir Banaï

L’auteur compositeur Méir Banaï, considéré comme l’un des plus grands musiciens israéliens de son époque, vient de décéder à l’âge de 55 ans. Il s’est éteint à son domicile, dans le Moshav Ganot, après avoir lutté contre le cancer. Né à Beershéva, il faisait partie d’une famille d’artistes et il était le premier de sa génération à devenir célèbre. Il était le neveu de Yossi Banaï z’l, lauréat du Prix Israël, et le frère d’Orna et d’Eviatar Banaï. Il a commencé à écrire des chansons à l’âge de 17 ans. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec de nombreux musiciens dont Berry Sakharof, Ehoud Banaï, Youval Banaï, Arkadi Duchin et avec son frère Eviatar et son fils Noam. Il laisse ses parents, ses frères et sœurs, un fils et une fille. Ses obsèques auront lieu vendredi à midi au Beth Hahesped Hasefaradi. Il sera inhumé au cimetière du Har Hamenouhot, à Jérusalem. Yehi Zih’ro Barouh’.