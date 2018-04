Décès du rav Avi’haï Rontzky zatsal

Le rav Avihaï Rontzky zatsal, directeur de la yeshiva d’Itamar et ancien grand rabbin de Tsahal au grade de colonel, est décédé dimanche matin à l’âge de 66 ans des suites d’une grave maladie.

Le rav Rontzky zatsal avait encore accordé une interview à la station Aroutz 7 juste avant Pessa’h dans laquelle il évoquait sa maladie et exprimait encore son espoir de s’en sortir.

Avec son épouse il avait été parmi les fondateurs du yishouv Elon Moreh en 1980 puis d’Itamar en 1984.

Durant son mandat de grand rabbin de Tsahal (2006-2010), le rav Avihaï Rontzky se distingua par un grand courage, une grande proximité avec les soldats et une volonté de les rapprocher des sources de la tradition juive. De manière particulièrement honteuse, des organisations d’extrême gauche firent campagne contre lui lors de l’Opération Oferet Yetzuka (Plomb Durci) après qu’il fut entré plusieurs fois avec des soldats dans la bande de Gaza pour les encourager avec des paroles de Torah.

En 2012, il annonça son entrée en politique dans le cadre de “Ha-Israelim”, mouvement précurseur de Habayit Hayehoudi, en compagnie de Naftali Benett et Ayelet Shaked. Il se présenta aux primaires de 2014 arriva en 13e place. C’est cette même année que son cancer au côlon fut découvert alors qu’il subissait des examens en vue d’un don de rein. Depuis lors, il lutta avec un courage exemplaire, effectuant même un séjour de plusieurs mois en Inde avec son épouse pour un séjour de “régénération spirituelle”

Photo Yossi Zelliger / Flash90

Il laisse derrière lui son épouse, six enfants et des petits-enfants. Il sera inhumé dimanche à 17h00 à Itamar. Une cérémonie aura lieu à la yeshiva et le cortège se rendra ensuite au cimetière du yishouv.

Le décès du rav Rontzky zatsal a suscité de nombreuses réactions dans le monde sioniste-religieux dont il fut l’une des grandes figures.

Le rav Haïm Druckman, président de yeshivot du Bné Akiva, décrit le rav Rontzky zatsal comme un exemple de dévouement. Il a rappelé que c’est dans le cadre de son long service militaire qu’il avait rencontré la Torah et les valeurs juives, qu’il avait décidé de faire techouva et essayé de transmettre cette flamme aux soldats de Tsahal en leur faisant mieux comprendre ce pour quoi ils combattent.

Le parti Habayit Hayehoudi a publié le communiqué suivant: “Habayit Hayehoudi est en deuil après le décès du rav Avihaï Rontzky, directeur de la yeshiva d’Itamar et ancien grand rabbin de Tsahal. Il fut un talmid ‘hakham, un combattant et un idéaliste qui a énormément contribué à renforcer la motivation des soldats de Tsahal. Il fut aussi l’un des formateurs de l’idéologie du parti et du renouvellement du sionisme religieux…”.

En son nom personnel, Naftali Benett a écrit: “Le bien-aimé rav Rontzky n’est plus. Mon maître a quitté ce monde. Je n’ai pas de mots pour exprimer mon sentiment après cette immense perte, au niveau personnel comme au niveau national. Le rav Rontzky zatsal fut celui qui symbolisa plus que tout autre l’amour gratuit. Je lui ai encore rendu visite jeudi dernier et il m’a encore fait comprendre ce que veut dire accueillir tout un chacun avec le sourire. Le rav Rontzky fut un combattant courageux dans l’unité d’élite Shaked durant la Guerre de Kippour, un éducateur hors pair et un leader. Mais pour moi, il fut surtout un maître et un associé…”.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a déclaré: “Où trouve-t-on encore des personnalités telles que le rav Avi’haï Rontzky? Il fut un exemple d’excellence dans le judaïsme ouvert et souriant qui tenta de rapprocher toutes les tendances du peuple”.

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a elle-aussi exprimé sa tristesse: “C’est une immense perte pour l’Etat d’Israël. Un homme qui a toujours recherché ce qui est commun à tous et l’unité, sans céder à la vérité. Comme ‘hozer bi-tshouva il a toujours gardé une extrême sensibilité à la préservation des liens entre les secteurs de population tout en étant intransigeant sur l’identité juive. Il fut un combattant jusqu’au dernier jour de sa vie en faveur des valeurs qu’il défendait”.

Le député Betzalel Smotrich a déclaré: “Le rav Rontzky zatsal fut l’incarnation parfaite de l’harmonie entre ‘le glaive et la Torah’. Il fut un esprit libre, un homme de Torah et d’action, un exemple de courage et un pionnier sur la voie de la Rédemption. Il laisse des dizaines de milliers d’élèves qui poursuivront sa voie et diffuseront son enseignement lumineux”.

Yossi Dagan, président du Conseil régional de Samarie, a lui-aussi réagi: “Toute la population du pays est en deuil après le départ de l’un des plus grands maîtres de cette génération. Le rav Avi’haï Rontzky fut l’une des figures de proue de l’Etat d’Israël depuis sa renaissance. Ce n’est pas seulement une perte pour la Samarie mais pour tout Israël quels que soient les secteurs de population. Il fut un exemple de générosité qui rendait visite presque chaque semaine à des familles endeuillées de Tsahal ou touchées par le terrorisme. Le rav Rontzky zatsal fut une personnalité rassembleuse qui rêvait d’unité entre la gauche et la droite, entre les religieux et les non-religieux, entre les habitants des yishouvim et ceux des kibboutzim, et il resta toujours modeste malgré sa grandeur”.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un communiqué exprimant sa “profonde tristesse”: Au nom de tous les citoyens d’Israël j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux élèves du rav et colonel Rontzky zatsal (…) Ce fut un courageux soldat et un érudit en Torah, qui aimait le peuple et la terre d’Israël..”.

Vidéos:

Photo Nati Shohat / Flash 90