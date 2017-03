Décès du doyen de Jérusalem, le Hakham Zekharia Brashi zatsal

Le Hakh’am Zekharia Brashi, doyen de Jérusalem et l’une des figures de la communauté juive kurde en Israël s’est éteint à l’âge de 116 ans! Certains disent qu’il fut même le doyen d’Israël. Il était connu pour ses sermons.

Il était né en 1901dans le village de Brashi au Kurdistan et avait étudié au « talmud torah » local. Il commença très tôt à faire des sermons religieux et s’installa en Israël en 1936, âgé de 35 ans. Il travailla dans le bâtiment tout en poursuivant parallèlement ses activités rabbiniques et fonda l’Union des Juifs du Kurdistan dont les publications sont appelées « Hith’adshout ». Dès 1950, il fut employé du Département de l’Education de la ville de Jérusalem.

Décoré par le maire Teddy Kollek, il publia plusieurs livres de commentaires bibliques.

Il laisse derrière lui cinq enfants (dont trois sont décédés de son vivant), vingt-neuf petits-enfants, soixante-douze arrières- petits-enfants et…vingt-quatre arrières-arrières petits enfants!

Photo Flash 90