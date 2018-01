Décès de l’épouse du député Yehouda Glick

Yaffa (Yaffi) Glick z.l., épouse du député Yehouda Glick est décédée lundi matin à l’hôpital Shaarei Tzedek à Jérusalem. Son mari a annoncé sur sa page Facebook: « Il y a quelques miniutes, l’amour de ma vie a rendu son âme à son Créateur. Barouh Dayan HaEmet ».

Yaffa Glick z.l. avait subi un grave accident cérébro-vasculaire il y a six mois mais ne s’était jamais vraiment réveillée depuis. Dès les premiers jours, le député avait appelé la population à prier en faveur de la guérison de son épouse, comme elle l’avait fait pour lui il y a deux ans et demi après l’attentat qui l’avait visé.

Depuis six mois, Yehouda Glick informait sur l’état de santé de son épouse et confiait la difficulté de cette sitution, le manque de son épouse et les sentiments mêlés lors du mariage de leur fils qui s’était déroulé sans elle.

Yaffa Glick z.l. était âgée d’à peine 51 ans était mère de huit enfants.

