Décès de l’ancien président allemand Roman Herzog

L’ancien président allemand Roman Herzog, qui a occupé ses fonctions entre les années 1994 et 1999, vient de décéder à l’âge de 82 ans dans un hôpital de l’Etat du Bade-Wurtemberg. Il avait présidé la Cour constitutionnelle allemande avant d’être élu à la tête de son pays.

La Chancelière allemande Angela Merkel a rendu hommage à l’ancien président, rappelant qu’il avait été un ‘patriote’ qui avait servi son pays à de multiples postes.

Le Congrès juif mondial a lui aussi salué la mémoire de Roman Herzog, parlant d’un ‘grand combattant pour l’Etat de droit et pour une société libre et tolérante’. Son secrétaire général Maram Stern a déclaré qu’il s’était distingué par sa grande ouverture et son amitié envers la communauté juive pour laquelle il avait œuvré afin de promouvoir son rôle dans la société civile allemande’.