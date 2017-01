Décès de l’ancien ministre Yaakov Neeman z.l.

L’ancien ministre des Finances et de la Justice Yaakov Neeman z.l. est décédé à l’âge de 77 ans.

Avocat et juriste éminent il avait été nommé ministre de la Justice dans le premier gouvernement Netanyahou en 1996. Il avait dû démissionner quelques semaines plus tard suite à l’ouverture d’une enquête pénale pour « faux en déclarations » et « faux témoignage ». Mais il avait été acquitté en 1997 pour bonne foi. Après cette affaire, Yaakov Neeman avait eu des mots très durs envers la police et le Parquet, accusés de traîner des personnes dans la boue avant même de savoir si elles sont réellement coupables. Outre son dossier personnel, il avait dénoncé les enquêtes stériles teintées de visées politiques menées contre Raphaël (Rafoul) Eitan z.l. afin de lui barrer la route du ministère de la Sécurité intérieure ou contre Reouven Rivlin pour l’empêcher à l’époque de devenir ministre de la Justice.

En 1997, Yaakov Neeman reprit du service et devenait ministre des Finances dans ce même gouvernement Netanyahou. Il avait acquis de l’expérience dans ce domaine durant les années 1979-1981 comme directeur-général du ministère des Finances dans le gouvernement Begin. Il démissionnait un an plus tard pour « manque de soutien du Premier ministre ». Il reprit ses activités politiques en 2009 et fut nommé à nouveau ministre de la Justice dans le deuxième gouvernement Netanyahou.

Homme sioniste-religieux, Yaakov Neeman z.l. se disait favorable à l’augmentation des éléments de droit hébraïque dans le droit positif israélien.

En mars 2013, il annonça son retrait de la vie politique.

Sa disparition a suscité de nombreux signes de sympathie dans la classe politique, à droite comme à gauche, car il était un homme affable et modeste, entretenant de bonnes relations avec des personnalités de divers bords.

