Décès de l’ancien ministre rav Benny Eilon (avec vidéo)

Le rav Binyamin (Benny) Eilon z.l.. ancien ministre et député, est décédé à l’âge de 62 ans des suites d’une longue maladie. Le rav Benny Eilon était le fils du juge à la Cour suprême Menahem Eilon z.l. et le frère du rav Mordekhaï (Motti) Eilon.

Il avait étudié et enseigné dans plusieurs yeshivot réputées et en 1990, il avait créé avec le rav Hanan Porat zatsal la yeshiva Beit Orot au Mont Scopus.

Après les Accords d’Oslo, il fut parmi les fondateurs du parti Moledet et fut élu député en 1996. En 1999, il participa à l’union des mouvements de droite et fut élu député sous les couleurs du Ihoud Ha-Leumi. En 2001, il fut nommé ministre du Tourisme en remplacement de Rehav’am Zeevi (Gandhi) hy »d, assassiné par des terroristes.

Benny Eilon et le parti Moledet quittèrent le gouvernement en mars 2002 suite au refus d’Ariel Sharon de faire arrêter les assassins de Rehav’am Zeevi, détenus à Jéricho par l’Autorité Palestinienne. Il redevint ministre du Tourisme dans le deuxième gouvernement Sharon et se spécialisa dans le tourisme chrétien, principalement américain, en Israël.

En juin 2004, il fut limogé en même temps qu’Avigdor Lieberman par Ariel Sharon qui voulait s’assurer une majorité au gouvernement pour le désengagement de Gaza.

C’est en 2006 qu’un cancer fut détecté, contre lequel il lutta avec courage durant onze ans. Il continua cependant la vie politique, fut élu à tête du Mafdal-Ihoud Leumi qui obtint neuf sièges aux élections mais il refusa de faire partie du gouvernement Olmert.

En 2008, il obtint la 17e place aux primaires du nouveau parti Habayit Hayehoudi et il choisit alors de quitter la vie politique.

Depuis lors et malgré sa maladie qui avançait, Benny Eilon z.l. s’est consacré à une action de hasbara sans précédent: la création d’un lobby chrétien pro-israélien au Congrès US qui s’étendit progressivement à d’autres pays pour devenir l’International Israel Allies Caucus Foundation dont il fut le président. Il fut l’un des interlocuteurs privilégiés des milieux évangélistes pro-israéliens dans le monde.

Benny Eilon z.l. reçut le Prix Moskovitz du Sionisme pour son action en faveur d’Israël et son influence auprès de milieux non-juifs à l’étranger.

Sur le plan idéologique, il a notamment été le concepteur de la ‘Yozma Ha-Israelit’ (Initiative israélienne), plan de paix régional qui prévoyait notamment: la proclamation de la Jordanie comme patrie des Arabes palestiniens, l’annexion par Israël de le Judée-Samarie, l’octroi de la citoyenneté jordanienne aux Arabes de Judée-Samarie, le démantèlement de l’Autorité Palestinienne et la résolution humanitaire de la question des réfugiés par la fermeture des camps et leur relogement dans les pays arabes.

Il sera inhumé vendredi à 15h30 au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem.

Vidéo de la dernière interview du rav Benny Eilon z.l.



Photo Flash 90