Décès de l’ancien ministre Avraham Sharir

L’ancien ministre du Likoud Avraham Sharir est décédé vendredi à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv à l’âge de 84 ans. Il avait été ministre du Tourisme entre les années 1981 et 1988 et ministre de la Justice entre 1986 et 1988. Il a également occupé un siège de député à la Knesset pendant 15 années d’affilée entre 1977 et 1992.

En 1990, Sharir a quitté le Likoud pour rejoindre Shimon Peres qui occupait alors le poste de ministre des Finances et cherchait à faire tomber le gouvernement Shamir et à former une nouvelle coalition. Mais cette tentative a échoué et il est retourné au Likoud à la demande du Premier ministre de l’époque Itshak Shamir. Il s’est retiré de la vie politique en 1992.

Ses obsèques ont eu lieu ce dimanche à Tel Aviv. Il laisse son épouse Rivka, leurs quatre enfants et neuf petits-enfants.