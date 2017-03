Décès accidentel d’un touriste israélien en Bolivie

Dor Jian, 23 ans, habitant de Kiriat Ono, a trouvé la mort ce mardi dans un accident de moto en Bolivie, pays d’Amérique Latine. D’après les rapports établis sur place par les autorités, le drame se serait produit au cours d’une randonnée avec un groupe d’amis, non loin de la capitale, La Paz. Pour des raisons qui n’ont pas encore été élucidées, la moto a glissé sur la chaussée et est tombée dans un ravin. Le jeune homme a été touché très grièvement à la tête et ses camarades ont tenté de trouver des secours. Mais il a succombé quelques minutes plus tard à ses blessures. Sur place, le consul honoraire d’Israël en Bolivie et le rabbin Habad installé dans le pays, Rav Itzik Kupchik, ont alerté l’ambassade d’Israël au Pérou, la Bolivie n’entretenant pas de relations diplomatiques avec Israël. Les parents de Dor Jian ont été avertis par le ministère israélien des Affaires étrangères qui s’occupe à présent des démarches pour faire rapatrier le corps en Israël.