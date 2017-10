Decathlon va ouvrir un deuxième magasin en Israël !

Decathlon, le géant Français de l’équipement sportif, a loué 3.000 m² dans le complexe « Big » de Krayot, dans la banlieue de Haifa, afin d’ouvrir une nouvelle succursale, après que celle ouverte à Rishon Letzion ait été plébiscitée par le public……Détails……..

Quelque 200.000 clients ont visité le magasin de Rishon Letzion , alors que le magasin n’a pas encore réussi à reconstituer son stock, tout ayant été dévalisé lors de la première semaine d’ouverture.

Depuis, dés que de la marchandise est installée dans les rayons, elle est aussitôt vendue !

Rappelons que Decathlon a déclaré lors de son arrivée en Israël son désir d’ouvrir 10 succursales ou plus dans les prochaines années.

Cependant, vu l’énorme succés, ces ouvertures pourraient arriver plus rapidement que prévues.

Les magasins ouvert en Israël seront exploités par la chaîne elle-même et non par un franchisé, ce qui lui permet d’offrir des prix encore plus bas que ceux pratiqué en France…..

