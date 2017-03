DEADMOU5 arrive en Israël !

L’un des DJ les plus en vogue dans le monde ces dernières années, Joel Zimmerman, connu sous le nom de DEADMOU5, vient se produire en Terre Sainte pour la première fois……Détails…….

Zimmerman est né le 5 janvier 1981 à Toronto, en Ontario, il est DJ mais aussi producteur. Sa musique est orienté vers les styles electro house, house progressive et techno minimale.

Il s’est fait connaître grâce à des titres tels que Faxing Berlin, Not Exactly ou encore Ghosts ‘n’ Stuff.

Il est considéré comme l’un des meilleurs artistes de musique électronique. Il est également un des plus riches DJ au monde, sa fortune s’élevant à 45 millions de dollars en 2014 !

La star des Dance Floor été nominé six fois aux Grammy Awards et a gagné plusieurs recompenses.

Il est le premier DJ qui ait fait la Une du magazine Rolling Stones.

DEADMAU5 est en contact direct et constant avec ses fans sur les réseaux sociaux, avec plus de 15 millions de fans à travers le monde.

Son concert aura lieu dans le cadre du Festival ExtraLoud XL qui se tiendra le 8 Juin dans le parc de Rishon Letzion, il ne sera pas le seul artiste sur scène.

En plus d’écouter DEADMAU5, vouspourrez écouter Omari Guetta (Resident Aria), Stephen Bazbaz (Breakfast Club), Gina Tarsol (Rumours, Ibiza) ou encore Astrix trance et Freedom Fighters.

Source Koide9enisrael