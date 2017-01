De la technologie israélienne va voyager vers Mars!

La prochaine mission ‘Orion’ qui transportera un équipage humain vers la Lune et la planète Mars contiendra de la technologie israélienne.

L’Agence israélienne de l’Espace au sein du ministère des Sciences et de la Technologie a signé mardi un accord avec le Centre allemand de Recherche spatiale à ce sujet. Il s’agit d’une combinaison imperméable aux radiations developpée par une société israélienne. Le ministre israélien des Sciences et de la Technologie Ofir Akounis s’est félicité de cette nouvelle réussite israélienne: « La technologie israélienne dans le domaine spatial est connue dans le monde pour sa capacité d’innovation et sa créativité hors des sentiers battus. Nous sommes fiers d’ouvrir de nouvelles voies et de pouvoir participer à des expériences passionnantes de l’Humanité dans les années qui viennent ».

A l’origine de cette invention, les travaux du Dr. Oren Milstein, immunologue à l’Institut Weizmann, sur les graves effets des rayons radioactifs suite à la catastrophe de Fukushima (Japon). Le Dr. Oren a voulu trouver des solutions pour protéger les personnes exposées à des rayons dangereux. Il a créé par la suite la société startup StemRad qui a commencé à développer des accessoires de protection contre les rayons. Durant ses recherches, il a constaté qu’il suffit d’à peine 5% de moelle osseuse restante après une exposition à des rayons radioactifs pour reconstituer les cellules du corps et les régénérer. La combinaison, composée majoritairement d’éléments à forte densité d’hydrogène est dite « sélective » car elle protège prioritairement les organes les plus menacés par les radiations: poitrine, poumons, estomac, colon et les ovaires.

Le Dr. Oren Milstein a pu développer ces travaux grâce notamment à l’aide financière et logistique de la compagnie Lockheed Martin. Cette combinaison sera d’abord testée lors d’une mission vers la Lune, puis dans la prochaine mission ‘Orion qui sera envoyée en 2018 par la Nasa vers Mars.

Photo: Aroutz 7 / Dr. Oren Milstein