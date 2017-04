De nouvelles indemnités pour les agriculteurs expulsés du Goush Katif

Les agriculteurs expulsés du Goush Katif au cours de l’été 2005, dans le cadre du plan de retrait du gouvernement Sharon, pourront enfin toucher de nouvelles indemnités. Cette mesure sera applicable grâce à un nouvel arrêt du tribunal de district de Jérusalem qui a décrété qu’ils pouvaient désormais réclamer des dédommagements supérieurs à ceux qu’ils avaient reçus de l’Etat suite à la destruction de leur entreprise.

Cette décision concerne environ 150 cultivateurs qui doivent entamer des démarches pour percevoir ces compensations. Elle a été prise suite à une plainte déposée par l’un d’entre eux et son fils, contraints d’abandonner des bâtiments agricoles au moment de l’expulsion des localités juives de la région. Leur avocat a souligné ‘qu’il s’agissait d’un jugement inédit qui mettait en lumière une fois de plus que la façon dont le gouvernement avait dédommagé les ‘évacués’ du Goush Katif avait été défaillante et insuffisante’.

La commission chargée des indemnités, contre laquelle la plainte a été déposée, a agi conformément à la loi sur le programme de retrait. Le tribunal a décidé qu’elle devrait assurer les frais de justice qui s’élèvent à 15 000 shekels.

L’avocat a commenté l’affaire en déclarant : « Il est regrettable qu’en 2017, douze ans après le retrait, les tribunaux doivent encore traiter des meilleurs moyens d’octroyer des dédommagements ». Il a émis l’espoir de voir d’autres dossiers encore non traités attirer davantage l’attention du gouvernement pour qu’ils soient réglés rapidement.