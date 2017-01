Pas de Juif parmi les « 100 grands personnages de l’Histoire »

du livre « Les 100 grands personnages de l’Histoire, pour enfants de 6 à 12 ans. » A l »endroit des personnages hébreux et juifs de l’histoire du monde

qui sont totalement ignorés.

Le BNVCA a été alerté par un grand nombre de requérants, dont certains professionnels, choqués de lire que les personnages des grandes religions, ont été traités avec une grande partialité au mépris total de ceux du Judaisme.

Ils reprochent à ce livre de tromper les lecteurs, des enfants, en ne citant aucun personnage juif, pourtant à l’origine des autres religions citées, comme de nos sociétés modernes . Faut il souligner que les prénoms bibliques sont portés depuis l’antiquité jusqu’à nos jours (1), et que cela suffirait à justifier qu’ils figurent dans ce livre contestable, délibérément incomplet voire tronqué.

Nous considérons que les auteurs, par ignorance, ou par une volonté consciente et malveillante envers le judaïsme ont dissimulé la vérité aux jeunes lecteurs. Si le Christianisme est traité à travers Jésus, en omettant toutefois de souligner que Jésus était juif et rabbin, si l’Islam, Mahomet et le Coran sont mentionnés, si le Bouddhisme et son idole Bouddha sont abordés, le judaïsme, ses plus de 100 personnages célèbres dont Moïse et les célèbres 10 commandements de la Thora sont laissés pour compte.