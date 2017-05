Sur les pas de Jérusalem réunifiée

LPH a demandé à Gil Perez, guide expérimenté, de nous emmener sur les lieux qui symbolisent l’unité retrouvée de Jérusalem.

»Pour ressentir la réunification », nous dit-il, » il faut se référer au passage des Psaumes selon lequel « Jérusalem, les collines t’entourent ». En effet, la ville est construite dans un creux, et il convient de sillonner les collines environnantes pour la connaitre. Une ou deux journées sont nécessaires. Ensuite, on peut se rendre à l’intérieur de la ville, sur la ligne de démarcation, qui concrétisait la partition de notre capitale pendant 19 ans.

Voici l’itinéraire que je vous conseille!

Kastel: Ce lieu, ancien Fort Croisé, sur la route Jaffa Jérusalem, a été le théâtre de terribles combats. De nombreux combattants y ont perdu la vie pendant la guerre d’Indépendance. Durant ce combat, le commandant de la rébellion arabe, Abdel Kader El Husseini a été tué, mettant fin à la guerre. Ne ratez pas l’émouvant cimetière de Kiryat Hanavim.

Mevasseret: Au château d’eau nommé Cheikh Abdoul Aziz, on peut toucher de près la ligne de démarcation et des accrochages avec la Jordanie jusqu’en 1967.

Tombeau de Samuel: Nous poursuivons sur ce lieu antique où le peuple d’Israël est monté demander au prophète d’instaurer la royauté d’Israël. Par ce point élevé, à deux reprises, le peuple juif est entré Jérusalem: la première fois dirigé par Josué, la seconde par le Commandant Ben Ari des blindés, en 1967.

Tel El Full: C’est la Guivat Shaoul biblique, devant le quartier de Pisgat Zeev et Beth Hanina. On peut y visiter le palais inachevé du Roi Hussein de Jordanie avec une vue panoramique sur la région de Judée et du Binyamin.

Har Hatsofim: Sur cette colline, a été fondée en 1925, sous la présidence d’Albert Einstein, l’université hébraïque de Jérusalem sur un sol en propriété juive. Ce campus était sous contrôle jordanien jusqu’en 1967, une présence policière israélienne s’y relayait toutes les deux semaines pour assurer le maintien de la propriété de cette enclave.

La colline des munitions: Ici, se déroulera de nuit un terrible combat de tranchées. Le site est le mémorial national de la réunification de Jérusalem, une belle maquette et un beau film sont à y voir.

Augusta Victoria: De là, les troupes blindées rallient les parachutistes pour préparer la libération de la vieille ville.

Nahal Kidron: Nous descendons ensuite au pied du Mont des Oliviers, dans la vallée du Cédron, en bas de la Porte des Lions. C’est par là que Motta Gour entame la libération de la vieille ville.

Har Habayit: La suite du parcours nous conduit sur ce lieu saint, dont la propriété a été gérée de telle façon qu’il est aujourd’hui difficile d’y accéder.

Ir David: On arrive dans la Cité de David, où se trouvent des vestiges de la Jérusalem antique reconstruite par les Juifs du Yémen venus à pied en 1882.

Tombeau de David: On y monte sur le toit du bâtiment, pour se souvenir que pendant 19 ans, des milliers de Juifs du monde entier s’y rendaient pour apercevoir trois pierres du Kotel.

Armon Hanatsiv: Le parcours se poursuit dans ce quartier près du palais du gouverneur britannique là où ont été tirés les premiers coups de feu en 1967, à Jérusalem.

Kibboutz Ramat Rahel: Ce lieu, enclavé pendant 19 ans, encerclé de tous côtés par les armées ennemies, est un symbole aussi pour avoir repoussé seul l’invasion égyptienne et transjordanienne en 1948. Dans le lobby de l’hôtel, on peut voir sous le sol, les vestiges de la cache d’armes souterraine de ce kibboutz encerclé.

Kever Rahel: Les habitants de Ramat Rahel ont observé pendant 19 ans, le Tombeau de Rahel, sans pouvoir y accéder. C’est là que se termine notre parcours.

Rendez-vous au prochain Yom Yeroushalayim pour découvrir les lieux le long de la ligne de séparation à l’intérieur de la ville.

Gil Perez

