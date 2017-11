De grosses sommes d’argent ont été confisquées aux familles des meurtriers de Hadas Malka….

Au cours de la nuit, les forces de Tsahal et des agents du Shin Bet ont mené une opération dans le village de Deir Abu Mash’al, dans la région de Binyamin, en Judée Samarie……Détails…….

Au cours de leur intervention, les forces de sécurité ont confisqué des dizaines de milliers de shekels payés par des organisations terroristes aux familles des terroristes qui ont assassiné le Sergent Hadas Malka (photo ci-dessus) lors d’une attaque menée devant la Porte de Damas en juin dernier.L’argent leur avait été versé afin qu’ils puissent reconstruire les maisons détruites par l’armée en représaille de l’attaque.Dans une autre opération, toujours en Judée-Samarie, les soldats et les gardes-frontières ont investi les villages d’Idhna et de Al-Koum près de Hébron, ils y ont arrêté sept suspects recherchés.C’est en tout 18 personnes recherchées qui ont été arrêtées mardi soir en Judée-Samarie.L’une des personnes arrêtées est soupçonnée d’ être impliquée dans des activités terroristes contre des civils et contre les forces de sécurité.

Source Koide9enisrael