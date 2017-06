Dans moins de deux mois, l’hôpital public « Assuta Ashdod » ouvrira ses portes officiellement !

Le Maire d’Ashdod, le Dr. Yehiel Lasri a visité l’hôpital Assuta Ashdod le 4 juin dernier en présence du ministre de la santé le Rabbin Yaakov Litzman, de la responsable de la direction Assuta Rachel Shmueli et du président de l’hôpital le Professeur Shuki Shemer, bien que l’ouverture officielle de l’hôpital Assuta Ashdod n’aura lieu que dans deux mois.

Ce que le maire a remarqué et apprécié c’est qu’il n’y aura que deux patients par chambres et il a déclaré »Ceci est sans précédent pour les résidents d’Ashdod et l’environnement « . « Aujourd’hui, j’ai assisté à une visite »spéciale » du nouvel hôpital Assuta Ashdod, en collaboration avec toutes les personnes concernées. Nous avons visité les différents départements et nous avons eu une explication détaillée sur les normes internationales dont bénéficie l’hôpital:

– l’équipement le plus avancé,

– une construction moderne,

– une approche communautaire innovante,

– et surtout des mesures de protection spéciales qui en font l’hôpital le plus protégé d’Israël.

Nous sommes impatients et heureux de voir s’ouvrir un tel hôpital dans notre ville d’Ashdod, le plus sécurisé et le plus moderne d’Israël !

Pour information, des rendez vous pris depuis longtemps pour certaines pathologies seulement sont honorés actuellement a l’hôpital.

Une grande excitation pour la majorité de la population apres une attente longue et difficile, une lutte pendant de nombreuses années.

Nous pouvons le crier haut et fort : il y a un hôpital à Ashdod !

La maternité sera ouverte au public le 1er octobre et les urgences le 1er novembre, puis, tous les services de l’hôpital seront ouverts.

Nous souhaitons une bonne santé à tout le monde !

Traduction et adaptation ashdodcafe.com

Source : ashdodonline.co.il

Photo by Dudi Vaknin/ Flash90