De deux choses lune (encore une fois)

Chabat dernier était le quatrième de ceux que l’on nomme ד’ פרשיות, c’est-à-dire ceux où on lit une paracha supplémentaire. Celui-ci était le שבת החודש, le Chabat où est lue la פרשת החודש (Parachat ha’Hodesh, Exode …) où D. nous donne la mitsva de fixer les mois, à compter de Nissan qui est le premier des mois.

En occident, on fixe le calendrier d’après le soleil. Une année solaire est approximativement de 365 jours un quart. Ce quart manquant justifie l’ajout d’un 29 février tous les 4 ans. Comme il ne s’agit en réalité pas tout à fait d’un quart, le rattrapage est exagéré et tous les 100 ans une année qui aurait dû être bissextile ne l’est pas, comme en l’an 2000.

Cela dit, le mois n’est pas une réalité solaire. Et même si on y pense en termes de zodiaque, les constellations sont des formes identifiées par l’œil humain, les étoiles qui les forment n’ont pas forcément de lien entre elles. Le mois du calendrier révolutionnaire était de 30 jours, divisés en trois dizaines, pour respecter l’idéal décimal. Et ça n’a pas marché.

Le mois lunaire a une réalité astronomique. Un cycle de la Lune sur son orbite autour de la Terre dure 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2.9 secondes. Aujourd’hui. Oui, c’est un peu variable, il n’y a rien de fixe dans les phénomènes astronomiques. Suivant une des lois de Kepler, l’orbite de la Lune est une ellipse dont la Terre occupe un des foyers. Cependant, la Terre n’est pas concentrée en un point massif, sa forme est celle d’une sphère un peu aplatie aux pôles, et elle est inhomogène. L’influence de la gravité terrestre sur la Lune varie suivant sa position. Et même si Mars, Jupiter, Saturne, sont assez éloignées, elles influent aussi. Idem pour le Soleil. Les calculs astronomiques n’ont pas de solution exacte et on doit constamment corriger les approximations. D’où la seconde additionnelle du 31 décembre 2016.

Le fait que le mois lunaire ne comporte pas un nombre entier de jours est la base du fait que nous avons des mois de 29 jours et d’autres de 30 jours.

L’orbite de la Lune se situe dans un plan incliné d’à peu près 5 degrés par rapport au plan de l’orbite terrestre autour du Soleil (voir figure), appelé plan de l’écliptique.

Quand la Lune se trouve à l’intersection de son orbite avec le plan de l’écliptique (appelé nœud), entre la Terre et le Soleil, c’est ce que la halakha appelle Molad. A ce moment-là, on ne voit pas la Lune du tout. A cause des variations évoquées plus haut, Terre, Lune et Soleil ne sont en général pas parfaitement alignés. Quand ils le sont, il y a éclipse solaire (il y en aura une dans le Pacifique cette année). La « nouvelle Lune » est la première apparition de la Lune au-dessus de l’horizon ouest après le Molad. Très difficile à voir car le Soleil est à peine couché et le ciel est encore très clair. C’est ce qu’on appelle הלבנה בחידושה ou simplement חודש.

Normalement, c’est ainsi qu’on devrait découvrir les mois. Je n’ai pas écrit fixer car de cette façon, le calendrier nous est imposé par les astres. Or d’une part, D. nous a donné la mitsva de compter les mois à partir de Nissan, d’autre part Il nous a indiqué que la fixation des époques מועדי ה’ est dans nos mains. Le verset (Lévitique 23,4) dit

אֵלֶּה מוֹעֲדֵי ה’ מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם. Voici les époques (certains traduisent « les fêtes ») de D. que vous allez proclamer. Les Sages notent que le mot אֹתָם est écrit sans la lettre Vav, comme אַתֶּם = vous. C’est vous qui proclamez, personne d’autre, et pas les astres. D. a donné à l’Homme la possibilité de fixer jusqu’à un certain point son calendrier. Lorsque des témoins de la nouvelle Lune se présentent au Bet Din à Jérusalem, celui-ci peut ne pas les recevoir et ainsi repousser Roch ‘Hodesh d’un jour. Ainsi on ne fixera pas Kippour un vendredi ou un dimanche, et Pessa’h ne tombera (quel mot horrible ! Il tombe! Et tout seul ?) jamais un lundi.

L’Homme n’est pas un objet dont les astres déterminent la destinée. Il est une partie de l’Univers du Créateur, et il y est actif. C’est l’Homme qui décide des limites de cette influence « aveugle ». C’est une différence fondamentale entre שנה et חודש. Avec חודש vient le renouvellement. La Lune apparaît, grandit, diminue et disparaît, puis réapparaît. Avec שנה on comprend לִשְנות, répéter. Alors qu’on devrait comprendre לְשַנות changer. Pour cela on a besoin de חודש.

Le Peuple de D. est apparu avec Avraham, a eu son apogée avec David et Chlomo (14e et 15e génération) et a diminué au point de (presque) disparaître à la 29e génération, avec le Roi Sédécias צדקיהו, mort aveugle. Et puis il a réapparu.

http://www.jct.ac.il/cemj

Pr Noah Dana-Picard