David Rubinger, disparition du photographe légendaire du Kotel

Le photographe et Prix Israël David Rubinger est décédé à l’âge de 92 ans. Durant sa riche carrière, il a pris presque un demi-million de clichés qui racontent l’épopée d’Israël et a immortalisé les principaux événements qui ont façonné l’Etat d’Israël. Il fut considéré comme le « photographe domestique » de David Ben-Gourion. Sa photo la plus célèbre a fait le tour du monde et est entrée dans la conscience collective de tout le peuple juif: celle des trois parachutistes de Tsahal émus devant le Kotel le jour de la Libération de la Vieille ville.



David Rubinger était né en 1924 à Vienne. Son père avait été déporté à Dachau mais David avait réussi à quitter l’Autriche en 1939 pour monter en Erets Israël par le biais du mouvement Hashomer Hatzaïr. Il s’enrôla dans la Brigade juive et servit en Afrique du Nord et en Europe. C’est là-bas qu’il fit connaissance de sa future épouse Anni. C’est en 1946 qu’il débuta sa carrière de photographe.

Son épouse décéda en 2000 et il prit pour compagne Tziona Spiback, ancienne assistante sociale, qui fut assassinée par un Arabe palestinien qui travaillait chez eux comme jardinier.

Il obtint le Prix Israël pour son oeuvre en 1997

