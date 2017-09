David Friedman: « Les relations Etats-Unis Israël sont comme des relations de famille »

L’ambassdeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a accordé une interview au quotidien Israël Hayom. Il a révélé qu’Israël jouit d’une très haute estime et d’une grande compréhension dans les milieux militaires américains. Il s’est félicité des relations extrêmement étroites et fortes qui règnent entre les deux pays sur le plan sécuritaire. Il s’est également félicité des excellentes relations qui règnent actuellement entre les deux pays et les a comparées à des « relations de proximité au sein d’une même famille ».

Concernant le conflit israélo-palestinien l’ambassadeur a relevé le changement visible qui s’est opéré depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump: « Durant les huit années de présidence de Barack Obama il y avait une vision unilatérale et déséquilibrée du conflit. Des parallèles ont été même établis entre les constructions juives de Judée-Samarie et le terrorisme. Moi je le dis clairement: les localités juives de Judée-Samarie sont un sujet dont il faudra parler, mais le terrorisme, c’est autre chose, ce sont des meurtres ». David Friedman a souligné que « le vrai visage de Barack Obama s’est dévoilé lorsqu’il est devenu un ‘canard boiteux’ et irresponsable politiquement ». Il en veut pour preuve son refus d’opposer un veto américain lors du vote sur les localités juives au Conseil de sécurité, juste avant son départ.

Concernant le ransfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, l’ambassadeur a dit: « Le président Donald Trump l’a promis et moi je m’y engage personnellement ».

