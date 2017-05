David Friedman: « Israël sera content du discours de Donald Trump! »

David Friedman a déclaré que le président américain vient sans plan de règlement du conflit ou même feuille de routes spécifiques, pas plus qu’avec une demande de gel de la construction en Judée-Samarie. L’ambassadeur a précisé que l’objectif de Donald Trump est de voir dans un premier temps un redémarrage des négociations sans conditions préalables dans l’espoir de voir aboutir plus tard une solution, mais sans imposer quoi que ce soit aux parties. « C’est vous et les Palestiniens qui devrez trouver ensemble une solution et nous ne forcerons personne à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire », a souligné le diplomate.

A ce sujet, David Friedman a voulu rassurer en assurant que l’époque Obama est bel et bien passée et que la politique de Washington envers Israël va connaître un tournant très positif après ces huit dernières années. Il a rappelé le gel de la construction imposé en 2009 par Barack Obaman et Hillary Clinton, initiative qui n’avait rien donné en raison du refus de Mahmoud Abbas de revenir à la table des négociations.

L’ambassadeur a tenté de définir la différence entre l’actuel président américain et son prédécesseur: « Donald Trump adopte une attitude pratique et réaliste alors que la politique de Barack Obama était fonction d’une idéologie bien précise ».

David Friedman a annoncé que « la visite au Kotel, le discours officiel de Donald Trump ainsi que le contenu des entretiens avec le Premier ministre israélien indiqueront de manière claire le changement pro-israélien dans la politique de la nouvelle Administration ». « Le discours qui sera prononcé par Donald Trump au Musée d’Israël sera très positif envers Israël et les Israéliens le ressentiront », a-t-il rajouté l’ambassadeur.

En conclusion, et contrairement à ses prédécesseurs, David Friedman a annoncé qu’il ser rendra régulièrement en Judée-Samarie pour rencontrer des habitants juifs et leurs dirigeants, notant que Donald Trump l’a nommé tout en connaissant sa proximité avec ces régions.

