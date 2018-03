David Friedman évoque l’insulte de Mahmoud Abbas

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a réagi à la grave insulte proférée contre lui par Mahmoud Abbas devant le comité exécutif de l’OLP: “Trois Juifs ont été assassinés par des terroristes en deux jours et l’Autorité Palestinienne se tait. Par contre, Abou Mazen a choisi de m’insulter et de me qualifier de ‘fils de chien’. Est-ce un discours politique ou de l’antisémitisme? Ce n’est pas à moi d’en juger. Je leur laisse ça”.

Il n’est pas difficile d’imaginer qu’il y aura d’autres réactions plus “concrètes” que cette déclaration officielle qui est relativement modérée.

Jason Greenblatt, l’émissaire spécial du président américain pour le Proche-Orient a déclaré : « Il est temps qu’Abou Mazen choisisse entre des propos pleins de haine et des efforts concrets pour améliorer la qualité de vie de sa population et pour favoriser la paix et le progrès. Mais en dépit des offenses indignes envers le président Donald Trump ainsi que mon ami David Friedman, nous restons engagés en vers le peuple palestinien et les changements qui doivent être opérés en vue de la coexistence. Nous allons parachever la plan de paix et nous le présenterons lorsque les circonstances le permettrons ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-aussi voulu réagir aux propos du chef de l’Autorité Palestinienne: “C’est la première fois depuis des décennies qu’une administration américaine cesse de gâter les Palestiniens et leur dit ‘Stop’! Cette attaque contre l’ambassadeur David Friedman dit tout. Elle montre que la choc de la vérité provoque chez lui la perte de tous ses moyens”.

Photo Matti Stern / US Embassy