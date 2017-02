David Elhayani: « Nous perdons la vallée du Jourdain! »

Le président du conseil régional de la vallée du Jourdain a accordé une interview au site Mida. Il a lancé un vàritable signal d’alarme au gouvernement israélien face à l’accaparement rampant de terres par les Arabes palestiniens. « Le rythme des destructions de maisons illégales n’arrive de loin pas à celui des prise de possession de terres par les Arabes palestiniens et les bédouins avec l’aide des Européens » averti David Elhayani.

Il se plaint aussi d’un manque total de coopération de l’Administration civile en Judée-Samarie qui refuse de fournir des données exactes quant au nombre de maisons illégalement construites et à leur localisation. Il se base sur un rapport de l’organisation Regavim datant de 2014, qui mentionnait déjà un chiffre ahurissant de maisons ou constructions illégales arabes: 355.000 dans les zones C de Judée-Samarie, qui incluent la vallée du Jourdain. David Elhayani rappelle au gouvernement qu’il s’agit d’un plan prémédité d’annexion rampante décidée à l’époque par l’ancien chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne, Salam Fayad, qui visait à créer de facto un Etat arabe palestinien au moyen d’actes de faits accomplis sur le terrain.

Le président du conseil régional présente une image totalement inverse à celle exposée il y a quelques mois par le général Yoav (Poly) Mordekhaï, coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il y affirmait que la politique de destruction de maisons illégales était plus sévère envers les Arabes qu’envers les habitants juifs en Judée-Samarie. David Elhayani s’est inscrit en faux contre cette affirmation et a donné des exemples flagrants.

Le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a réagi de manière très laconique en « regrettant que David Elhayani ait choisi de s’en prendre au activités de Tsahal plutôt qu’à ceux qui prennent les décisions dans l’échelon politique.

