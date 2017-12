David Bittan démissionne de la présidence de la coalition

David Bittan (Likoud) a présenté au Premier ministre et chef du Likoud Binymin Netanyahou sa démission du poste de président de la coalition. Bittan, en même temps que d’autres personnes, est soumis depuis quelques semaines à une enquête pour des soupçons de corruption et d’abus de confiance à l’époque où il était membre de la municipalité de Rishon Letzion.

Il a expliqué au Premier ministre qu’il a du mal à assumer cette fonction au vu des circonstances actuelles et qu’il ne veut pas non plus porter atteinte au fonctionnement de la coalition ainsi qu’au gouvernement. David Bittan a remercié Binyamin Netanyahou pour la confiance qu’il lui a témoignée depuis le début. Il a également démenti les rumeurs sur une démission de la Knesset qu’il a qualifiées de « fausses et malveillantes » et a précisé qu’il continuera à occuper son siège de député afin de représenter les électeurs qui lui ont fait confiance.

Dans cette enquête sont notamment soupçonnés son épouse ‘Hagit Bittan, des hauts responsables de la municipalité de Rishon Letzion, des entrepreneurs en bâtiment, des hommes d’affaires ainsi que des familles de la pègre.

David Bittan nie tous les faits qui lui sont reprochés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90